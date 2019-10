CPTM: Paese fará transferência entre Berrini e Santo Amaro de sábado a segunda

A CPTM vai operar com alterações neste final de semana. Da madrugada de sábado até à de segunda-feira, um ônibus do Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) fará o transporte entre as estações Santo Amaro e Berrini da Linha 9 – Esmeralda.

O Paese funcionará das 4h de sábado (12) até 1h de segunda-feira (14). Serão 32 veículos nas ruas para atender, gratuitamente, passageiros da CPTM.

Confira o itinerário dos ônibus Paese na linha Santo Amaro – Berrini:

Ida: Estação Santo Amaro, Av. Pe. José Maria, Av. das Nações Unidas (pista local), Estação Granja Julieta (parada intermediária), Av. das Nações Unidas (pista local), Estação Morumbi (parada intermediária), Av. das Nações Unidas (pista local), Estação Berrini (entre as Ruas Flórida e Joel Carlos Borges).

Volta: Estação Berrini (sob a passarela da CPTM), Av. das Nações Unidas (pista local), Rua Guilherme Barbosa de Melo, Pça. Gen. Gentil Falcão, Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, Av. Dr. Chucri Zaidan, Estação Morumbi (parada intermediária por aproximação), Av. Dr. Chucri Zaidan, Av. Cecília Lottenberg, Estação Granja Julieta (parada intermediária por aproximação), Av. Cecília Lottenberg, Rua Laguna, Av. João Dias, Rua Barão do Rio Branco, Av. Padre José Maria, Estação Santo Amaro.