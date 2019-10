Academia fecha e cliente fica trancado por quatro horas em São Paulo

Imagina estar prestes a sair da academia e notar que o espaço está vazio demais, as luzes se apagam e a música de fundo para. Ao sair do vestiário, ninguém mais está lá e a porta não abre mais. Foi o que aconteceu com um usuário do Twitter, que relatou ter passado mais de quatro horas trancado após o espaço fechar entre a noite de terça (8) e a madrugada de quarta (9).

Vitor Leal foi à rede social no momento que percebeu que estava preso na unidade Santa Cecília da academia Smart Fit. “Esperando a polícia me salvar porque a Smart Fit da Santa Cecilia, muito profissional, fechou sem checar quem estava ainda no banheiro trocando de roupa”, afirmou.

Esperando a POLÍCIA me salvar pq a @SmartFitoficial da Santa Cecilia, muito profissional, fechou sem checar quem estava ainda no banheiro trocando de roupa. Muito SMART mesmo vcs, hein? Canceladíssimos!! — Vitor Leal (@vitorsleal) October 9, 2019

A unidade fechou às 23h, momento que Leal afirmou ter ido ao vestiário retirar a bolsa do armário. “Apagaram as luzes e tive que tatear no escuro para sair do banheiro. Quando desci as escadas, já haviam me trancado dentro, cerca de três minutos após às 23h”, relatou.

Às 3h14, o usuário do Twitter relatou ter conseguido deixar o local, com a ajuda de policiais que fizeram uma fresta em uma porta. Ele se queixou da falta de canais de comunicação da SmartFit com clientes, já que tentou telefonar para central de atendimento e marcou a empresa nas redes sociais, sem sucesso.

A academia Smart Fit, em nota, lamentou o episódio e disse que está em contato com o cliente para auxílio. A empresa também informou que a unidade em Santa Cecília, centro de São Paulo, não funciona 24 horas.