Fiéis lotam acostamento da Dutra rumo a Aparecida

A menos de uma semana para o dia de Nossa Senhora Aparecida, no próximo sábado, milhares de romeiros já são vistos caminhando a pé pelo acostamento da via Dutra. Segundo a concessionária NovaDutra, só no final de semana passado foram 3.190 peregrinos andando em direção à Basílica, em Aparecida (180 km de SP).

A concessionária intensificou sua campanha de orientação a peregrinos e motoristas sobre esse aumento. Os painéis eletrônicos da rodovia estão alertando sobre a presença dos grupos nos acostamentos.

Nesta semana, a NovaDutra informa que vai instalar faixas sinalizando acessos para a Rota da Luz SP, que passa por Mogi das Cruzes e cidades do Vale do Paraíba, e tem circulação menor de veículos, sendo o caminho indicado para as peregrinações. Funcionários da concessionária vão abordar os grupos de romeiros, principalmente no mesmo sentido do tráfego, e orientar sobre a forma mais segura de realizar a peregrinação.

Todos esses cuidados visam prevenir um perigo real, de atropelamento e morte nas romarias. Somente neste ano, a concessionária registrou três mortes de romeiros na Dutra.