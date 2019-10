Detran Marechal Deodoro deve fechar nesta sexta-feira

“Fica Marechal” e “Na luta por um posto 99% de aprovação” são alguns dos cartazes pendurados no posto de atendimento do Detran no metrô Marechal Deodoro (centro), após o Detran anunciar ontem o fechamento do local na próxima sexta-feira.

Quem usa o posto Marechal concorda com os cartazes. “Sempre que preciso mexer com meu carro eu venho aqui. É bom, rápido, não tem tumulto e atendem bem. Vai fazer falta para o bairro. Além de prejudicar alguns comerciantes em volta. Aqui perto tem clínicas que fazem exames médicos para o Detran, por exemplo”, disse a aposentada Dilsa Maria de Jesus, 66 anos.

O jornalista Alfredo César de Souza, 58 anos, concorda: “o atendimento é extremamente útil, ágil e fácil. Não gostaria que fechasse, é muito próximo do metrô e o mais próximo para mim. Agora será o Poupatempo da Sé (centro)”.

O Detran afirmou que a decisão foi tomada porque o posto apresenta poucos atendimentos (6% da média dos outros) e que os serviços da unidade podem ser feitos pela internet ou em outros postos do Detran.