Acidente com dois caminhões provoca incêndio e deixa quatro mortos em Seropédica, RJ

Um acidente com duas carretas na BR-465, na altura da cidade de Seropédica (RJ), deixou ao menos quatro mortos na manhã desta quarta-feira (9).



LEIA MAIS:

Tiroteios deixam dois mortos em sinagoga e loja de kebab na Alemanha

Sarampo se espalha em bairros populosos de Santo André, São Bernardo e São Caetano

Um caminhão que transportava óleo diesel perdeu o controle, deslizando pelo asfalto molhado após a chuva que atingiu o Estado nesta manhã. O veículo colidiu de frente com um caminhão tanque – o choque iniciou um incêndio, que se espalhou com o derramamento do combustível. Os motoristas de ambos veículos faleceram.

Amigos e equipes do @OperacoesRio um caminhão tanque (combustível) perdeu controle, deslizou no asfalto molhado, colidiu com muro e pegou fogo em Seropédica pic.twitter.com/MO0XfKEvAQ — Marcos Marcelo 🇧🇷 (@MarcosMarcelovp) October 9, 2019

A rodovia foi interditada por agentes da Polícia Rodoviária Federal para trabalho do Corpo de Bombeiros.

O 48º DP da Polícia Civil realiza uma perícia no local do acidente, e técnicos do Instituto Estadual do Ambiente avaliam possíveis impactos ambientais do derramamento de combustível na área.