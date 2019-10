Lista de reclamações sobre parques e praças de São Paulo será entregue à prefeitura

Brinquedos e aparelhos quebrados, lagos poluídos, grama sem cortar, banheiros em condições ruins… A lista de problemas em parques e praças noticiados pela rádio BandNews FM é grande.

Um dos parques que está em condições ruins é o Alfredo Volpi, no Morumbi (zona oeste), que tem lago poluído, areia do playground suja, aparelhos de ginástica quebrados e o pior – segundo o ouvinte Luiz Dias – é o banheiro. Na zona sul, a BandNews FM foi até a praça da rua Maria Rosa Grecco Rogato, no Jardim Coimbra, perto da estrada do M’Boi Mirim. A ouvinte Ritchelle Soares contou que o campinho de futebol é perigoso pelas más condições.







Durante a campanha “São Paulo Pra Gente, Especial Parques e Praças”, foi feito um mapeamento (disponível em bandnewsfm.com.br) com os principais locais com reclamações dos ouvintes. Nesta terça-feira (8), a rádio entregará à Prefeitura de São Paulo o relatório com os problemas, que continuam sem solução, e possíveis maneiras para resolvê-los.

Sobre o parque Alfredo Volpi, a prefeitura afirmou que trabalha para solucionar as demandas enquanto o processo de licitação não é concluído e que nenhum laudo técnico indica contaminação do lago, mas que vão monitorar o caso.

Quanto à praça Maria Rosa Grecco Rogato, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente prometeu que uma equipe será enviada ao local para varrição amanhã e que o processo para a revitalização do espaço já está em andamento.