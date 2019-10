Romeiros movimentam estradas a caminho da Basílica de Aparecida

Romeiros já movimentam nesta terça-feira (8) as estradas a caminho do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, no interior de São Paulo. A tradição começou no início do século passado e hoje é a maior peregrinação da América Latina.

O dia da padroeira do Brasil será celebrado no próximo sábado (12) e os motoristas que passam pela rodovia Presidente Dutra, principal acesso à cidade de Aparecida, devem redobrar a atenção para evitar acidentes. O fluxo de pedestres às vésperas das comemorações é quase cinco vezes maior do que em outros meses do ano.

O trajeto é perigoso, mas tem alternativa, explica o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Waldiwilson Santos. Segundo ele, é possível chegar ao Santuário Nacional por meio da Rota da Luz, que passa por Mogi das Cruzes e cidades do Vale do Paraíba e tem circulação menor de veículos.

A expectativa é de que 400 mil pessoas visitem Aparecida até sábado.