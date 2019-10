Praça no Rio de Janeiro recebe nome de Ricardo Boechat

Âncora de televisão e rádio pela Band, o jornalista Ricardo Boechat ganhou um espaço em sua homenagem em Visconde de Mauá. O espaço fica localizado na Estrada RJ 161 – Ponte das Cruzes, na chegada a Maringá.

O local foi nomeado como "Praça Jornalista Ricardo Boechat", como determina a lei 978, de julho deste ano.

A homenagem foi da ouvinte Regina Sampaio. Ela ouvia o Boechat todos os dias e decidiu fazer uma homenagem logo após o acidente.

Após correr atrás dos trâmites legais junto à Prefeitura, comprou o material e instalou a placa próximo à rodovia.

Boechat, eterno

O radialista foi vítima de um acidente de helicóptero, que caiu na rodovia Anhanguera em 11 de fevereiro. Ele e o piloto da aeronave estavam retornando de Campinas, e não resistiram à queda.

Âncora do Jornal da Band desde 2006, Boechat começou a carreira em 1970 no extinto Diário de Notícias. Foi colunista social, secretário de Comunicação Social do Rio de Janeiro, coordenador de redação do Jornal do Brasil e diretor da sucursal do Estado de S. Paulo no Rio. Antes de ir para a bancada da televisão, Boechat foi diretor de redação da Band Rio e da BandNews FM