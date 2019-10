Polícia fecha refinaria de drogas no bairro do Jabaquara, em São Paulo

Uma denúncia anônima levou os policiais militares a um imóvel no bairro do Jabaquara, zona sul da Capital, onde descobriram que funcionava uma refinaria de drogas que seriam distribuídas por vários pontos de tráfico da cidade.

No loca foram apreendidos nove galões e nove frascos de lança-perfume, 16 sacos e 271 porções de maconha, 397 porções de cocaína e uma de crack. Sete balanças, duas facas, duas peneiras, um martelo e quatro folhas com anotações do tráfico.

Uma mulher foi presa no local. No momento em que a polícia efetuava a prisão, a suspeita recebeu uma ligação no celular oferecendo suborno aos policiais para que a prisão não fosse realizada. Os policiais descobriram que a autora da ligação estava em outra casa, na mesma rua, e a prenderam por tentativa de suborno.

As duas detidas responderão por tráfico de drogas, associação de duas ou mais pessoas, corrupção ativa e promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa.