Idoso vê bandidos invadindo sua casa no Morumbi e alerta filho pelo celular; dois são presos

Um assalto a uma casa do Morumbi, zona sul de São Paulo, terminou com dois homens presos na madrugada desta terça-feira (8). De acordo com a PM (Polícia Militar), um homem idoso, dono da casa, viu os suspeitos forçarem a porta e conseguiu alertar o filho pelo celular.

Após invadirem, eles fizeram o homem e sua esposa reféns enquanto roubavam pertences. Os homens foram flagrados pelos policiais quando pulavam o portão para fugir – eram cinco homens, sendo que três fugiram.

Os detidos carregavam joias, relógios e celulares. Os presos em flagrante têm 37 e 40 anos – ambos já passaram pelo sistema carcerário, sendo um por 16 anos. Eles passarão por uma audiência de custódia. O caso está sendo investigado pelo 89º DP (Portal do Morumbi).