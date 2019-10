Dia das Crianças: Veja dicas de programação em Santo André, São Bernardo e São Caetano

Acontece no sábado (12) o Dia das Crianças, mas a comemoração no ABC começa nesta terça (8) com diversas atividades. Em São Bernardo, será apresentado um musical na Pinacoteca de São Bernardo, na rua Kara, 105, no Jardim do Mar, às 19h30, com entrada gratuita.

Na quarta (9), funcionários de bibliotecas públicas contarão histórias às 9h nas unidades Monteiro Lobato, na rua Doutor Fláquer, 26, Centro; Malba Tahan, na rua Helena Jacquey, 208, Rudge Ramos; e Guimarães Rosa, na avenida João Firmino, 900, Assunção.

Veja também:

Dia das Crianças: Confira seis cuidados na hora de comprar um presente

Brasileiro deve gastar quase R$ 200 no Dia das Crianças

Na quinta-feira (10), mais histórias na biblioteca Guimarães Rosa, às 14h. No Centro Cultural Lázaro Pinto de Azevedo, na rua Alfredo Bernardo Leite, 1.205, no Taboão, apresentações musicais serão feitas às 15h. Na sexta-feira (11), novas histórias no Centro Cultural Jácomo Guazzelli, na rua Rosa Pacheco, 201, em Ferrazópolis, das 9h às 14h.

12 de outubro

No sábado, ainda em São Bernardo, as crianças poderão participar de uma oficina em que aprenderão técnicas, ferramentas e uso de materiais para, em seguida, construírem juntos um boneco mamulengo gigante de 2,5 metros de altura. São oferecidas 40 vagas, que serão preenchidas por ordem de inscrição, feitas por email [email protected] ou pelos telefones 4337-7363 e 4121-3307.

A oficina, gratuita, acontece das 14h às 17h, no Centro de Referências das Culturas Populares Tradicionais, avenida Wallace Simonsen, 1.800, em Nova Petrópolis.

Em São Caetano, o dia é recheado de atividades no parque Cidade das Crianças, na alameda Conde de Porto Alegre, no bairro Olímpico. Das 10h às 17h o parque terá shows, peças teatrais, histórias, oficinas, esportes e brincadeiras. Além disso, o Sesc São Caetano, na rua Piauí, 554, em Santa Paula, realiza diversas atividades, que podem ser consultadas em www.sescsp.org.br.

Em Santo André, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento de Santo André), vai realizar a 3ª Feira de Troca de Brinquedos no parque Central, para que as crianças levem seus brinquedos que não usam mais para trocá-los entre si, das 10h às 17h.