Dia das Crianças: Parques municipais promovem atividades gratuitas em São Paulo

O Dia das Crianças está chegando e, com ele, os preparativos para agradar os pequenos. Além de presenteá-los, é a oportunidade perfeita para levá-los para um passeio.

Em São Paulo, a programação para a data comemorativa conta com diversas opções gratuitas para se divertir em parques municipais, neste fim de semana e durante todo o mês. As atrações terão início na sexta-feira (11) e vão até o dia 27 de outubro.

Leia também:

Veja dicas de programação em Santo André, São Bernardo e São Caetano

Confira seis cuidados na hora de comprar um presente

As atividades variam desde o plantio de mudas e sementes até pintura facial e prática de ioga. Veja a seguir a programação completa:

Parque Aclimação

I Feira de Troca de Livros Infantis e Brinquedos – Biblioteca Raul Bopp

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: das 10h às 13h

Ioga para crianças – Fernanda Mauro e Daniel Braga Lima

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: às 10h

Pintura facial – Aparecida Veronese e Sandro Melkan

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: às 10h30

Contação de História: João esperto leva o presente certo – Daniel Aureliano e Teresa Borges

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: às 11h

Atividades recreativas – Prof. Carlos Alberto Gomes e Leonardo Lopes dos Santos

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: às 12h

Plantio de mudas e sementes

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: às 12h30

Endereço: Rua Muniz de Sousa, 1119 – Aclimação

Informações: (11) 3208-4042

Parque do Carmo – Planetário Prof. Acácio Riberi

Observação Solar

Data: 12, 19 e 26 de outubro (sábado)

Horário: das 13h40 às 15h

Local da atividade: Rosa dos Ventos (em frente ao prédio do planetário)

Sessão Cidadã Especial: Cavaleiros de Atena

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: das 17h às 18h20

Endereço: Rua John Speers, 137 – Itaquera

Informações sobre ingresso: (11) 2522-4669

Parque Cemucam

Trilha monitorada + Educação ambiental – especial de Dia das Crianças

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: às 9h

Projeto social em parceria com uma escola de futebol infantil

Data: 19 de outubro

Horário: às 8h

Endereço: Rua Mesopotâmia, s/n – Jd. Passárgada – Cotia (km 25 da Rodovia Raposo Tavares sentido Capital)

Informações: (11) 4702-2126

Parque Ibirapuera – Planetário Prof. Aristóteles Orsini

Visita Guiada

Data: 13 e 27 de outubro (domingo)

Horário: das 13h40 às 15h

Inscrições: realizadas por ordem de chegada ao local da atividade

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Vila Mariana

Informações sobre ingresso: (11) 5575-5206

Parque Linear Ribeirão Cocaia

Oficina com brincadeiras e brinquedos recicláveis

Data: 11 de outubro (sexta-feira)

Horário: das 9h às 17h

Local da atividade: entorno da composteira e área interna do anexo I do parque

Endereço: Rua Ernesta Fracarolli/Rua Ilda Fracarolli

Informações: (11) 5934-1970

Parque Santo Dias

Comemoração de Dia das Crianças – Grupo Amigos da MM

Data: 12 de outubro (sábado)

Horário: às 9h

Local da atividade: quadra de vôlei