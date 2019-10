Conselho tutelar: Votação será refeita em três regiões

A eleição para 3 dos 52 conselhos tutelares da capital terá de ser refeita. O processo foi impugnado nas regiões de Pirituba, Lajeado e Pinheiros, e será marcada uma nova data.

Em Pinheiros (zona oeste), os mesários não compareceram a uma das escolas, o que resultou na invalidação do pleito. Já em Pirituba (zona norte) e Lajeado (zona leste), os números dos candidatos nas urnas eletrônicas não coincidiam com os informados na preparação para as eleições.

Nos demais 49 conselhos, as apurações foram encerradas ontem. Cada um teve 5 conselheiros eleitos.

Clique para ver a relação da eleição.