Assessor do PT que ficou milionário em bolão ganha novamente na Mega-Sena

Quem acredita que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar deve repensar sua crença. Isso porque o último sorteio da Mega-Sena, no sábado (5), mostrou que é possível ganhar duas vezes – em menos de um mês – na loteria.

Um assessor do PT (Partido dos Trabalhadores), que participou do bolão feito por membros da liderança do partido na Câmara dos Deputados e vencedor de parcela do prêmio de R$ 120 milhões da Mega, ganhou novamente no sorteio. A sorte não foi tão grande quanto da primeira vez, pois ele acertou apenas a quadra, mas vai receber R$ 579.

"Jogo há mais de 20 anos. Não ganhei na sorte, mas na insistência", afirmou o vencedor, que preferiu não ter seu nome divulgado, ao jornal Zero Hora.

No dia 18 de setembro, o prêmio de R$ 120 milhões da Mega-Sena saiu para a aposta coletiva de funcionários da liderança do PT na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). O bolão foi feito por 49 pessoas entre assessores e funcionários da Câmara.

Segundo dois dos vencedores, cada um deles apostou R$ 10 e ganhou R$ 2,5 milhões. Assim que o resultado foi divulgado, o grupo saiu comemorando pela Câmara, chamando a atenção de quem passava.