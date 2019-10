Previsão do Tempo: Frio e chuva continuam em SP nesta terça-feira

A queda de temperatura que assolou a Capital neste domingo e segunda-feira continuam na terça-feira, segundo os dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

A temperatura deve cair um pouco mais, dos 21º C registrados nesta segunda para 20º C. A mínima prevista continua em 17º C.

De acordo com o Inmet, pode chover em qualquer horário do dia, com previsão de chuvas isolada e pancadas em algumas regiões.

O clima frio e úmido segue pelo menos até quarta-feira.