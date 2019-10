Policial aposentado é morto em frente à sua casa na zona sul de São Paulo

O policial civil aposentado José Dirceu Gordilho, de 79 anos, foi morto por volta das 8h20 do domingo (6) na porta de sua casa na rua Ubatan, bairro Cidade Dutra, zona sul de São Paulo.

Testemunhas afirmam que o assassinato ocorreu quando um veículo estacionou em frente à residência, segundo o site G1. Um dos passageiros teria disparado contra a vítima, que morreu no local com três tiros no tórax.

Os criminosos fugiram sem levar nada. Não há informações sobre a motivação do ataque.

Próximo ao local do crime, um veículo com as mesmas características descritas pelas testemunhas foi incendiado.

O caso foi registrado na DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção À Pessoa).