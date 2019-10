Brasileiro deve gastar quase R$ 200 no Dia das Crianças

O varejo deve movimentar R$ 10,3 bilhões no Dia das Crianças neste ano, segundo estimativas da CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e do SPC Brasil. A projeção é que 73% dos consumidores irão às compras este ano, acima dos 66% que compraram presentes em 2018.

Cada consumidor vai desembolsar, em média, R$ 198,79 com presentes — valor próximo ao previsto em 2018, que foi de R$ 186,92.

“Os dados de intenção de compra servem de termômetro para o fim de ano, ao trazer as primeiras impressões do que deve acontecer no Natal, principalmente em um momento em que muitos brasileiros estão sentindo os efeitos de um mercado de trabalho retraído e de uma economia que tem demorado a engrenar”, analisa o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior.

Entre os produtos mais procurados estão as bonecas e os bonecos (45%), as roupas e os calçados (33%), os jogos de tabuleiro (26%), além dos carrinhos e aviões de brinquedo (18%).