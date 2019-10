Carro capota em Pindamonhangaba e deixa sete mortos

O Corpo de Bombeiros de São Paulo encontrou sete mortos em um carro que caiu em um córrego na cidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, a queda aconteceu no domingo (06).

De acordo com o capitão dos bombeiros Marcos Palumbo, a corporação foi chamada na manhã desta segunda-feira (07) por um parente das vítimas. Entre os mortos estão cinco adultos e duas crianças; eram dois casais, sendo que um estava com a filha e o outro com a neta, e um amigo.

O grupo havia saído para um passeio.