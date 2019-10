Previsão do Tempo: Chuva deve voltar para São Paulo na segunda

A segunda-feira (07) em São Paulo deve continuar a propagar a mudança no tempo que começou no domingo (06), com temperaturas um pouco menores e maior probabilidade de chuva.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Metereologia), a máxima diminui de 24ºC para 21ºC. Já a mínima permanece a mesma com 17ºC.

Já o clima chuvoso deve se espalhar pelo dia e o sol provavelmente não vai dar as caras como ocorreu em grande parte da última semana.