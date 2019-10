Previsão do tempo: São Paulo tem virada de tempo no domingo

Depois de um sábado (5) quente e seco (bebeu bastante água?) a cidade de São Paulo deve ter uma virada no tempo neste domingo (6). De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), uma frente fria que se propaga no oceano muda a direção dos ventos e aumenta a quantidade de nuvens na capital.

Isso significa chuva? Talvez! Ainda segundo o CGE, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas, rápidas e acompanhadas de trovoadas entre o meio da tarde e a noite.

Mesmo com a mudança no tempo, não espere o frio da última estação. As temperaturas, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) ficam entre 17ºC e 27ºC.

Uma boa notícia é a melhora na umidade do ar – neste sábado, a Defesa Civil de São Paulo chegou a decretar estado de atenção na capital – quando a umidade fica entre 21% e 30%. A previsão do Inmet é de umidade mínima de 45% – a hidratação, porém, é sempre bem-vinda.

Na segunda-feira (7), uma nova queda de temperatura e maiores probabilidades de chuva – principalmente garoas – vão marcar o tempo na cidade de São Paulo. Os termômetros marcam entre 16ºC e 20ºC, de acordo com o Inmet.