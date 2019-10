FGTS: O saque-aniversário vale a pena? Veja dicas de especialista

Quem pretende usar o dinheiro para investimentos ou “gastos conscientes” pode fazer um bom negócio ao optar pelo saque-aniversário do FGTS.

Esse é a dica do especialista em finanças pessoais Marcos Silvestre, que falou neste sábado (5) com a BandNews FM sobre o calendário divulgado pela Caixa para o pagamento do Fundo de Garantia anual, tendo como critério o aniversário de cada beneficiário.

Segundo o colunista da BandNews FM, o saque-aniversário pode ser uma boa opção para quem pretende utilizar o dinheiro com um propósito definido, como reforma de um imóvel. Mas ele lembrou que se a intenção for “apenas” ter o dinheiro em mãos, a mudança não é uma boa estratégia, já que a tendência é de gastar os recursos em itens que não são realmente necessários.

O saque-aniversário começa a ser liberado em abril do ano que vem, mas o trabalhador já pode dizer a Caixa se quer adotar essa modalidade. O contribuinte poderá sacar, todo ano, uma porcentagem das contas do FGTS, que varia de acordo com o valor que está retido.

Porém, quem optar pelo saque-aniversário perde o direito de resgatar o dinheiro da conta ativa nos casos de demissão sem justa causa, podendo voltar a essa modalidade após uma carência de dois anos.