Dois anos depois, pais de vítimas de atentado em creche de MG aguardam indenizações

A tragédia na creche Gente Inocente, na cidade de Janaúba, no norte de Minas Gerais, completa dois anos neste sábado (5) com os familiares das vítimas ainda esperando o pagamento de indenizações.

Em 5 de outubro de 2017, um ex-vigia entrou no local e ateou fogo nas salas de aula, matando dez crianças e três professores. O homem também morreu na ação criminosa.

A Defensoria Pública de Minas Gerais entrou com uma ação contra a prefeitura de Janaúba, que administrava a creche, pedindo indenizações por danos morais, patrimoniais e para o pagamento do tratamento de saúde das vítimas e familiares. O caso é analisado pela Justiça.

A creche Gente Inocente foi demolida e, no local, construída uma nova, que recebeu o nome da professora Heley de Abreu, que salvou várias crianças no dia do ataque, mas morreu após não sobreviver por causa dos graves ferimentos.