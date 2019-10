Restaurant Week traz volta ao mundo gastronômica para São Paulo; veja sugestões

Começou a Restaurant Week! Esta é a maior edição do evento, e quem estiver pela capital paulista entre esta sexta (4) e o dia 27 de outubro vai poder desfrutar de menus especiais em 250 casas, entre restaurantes e hamburguerias (novidade!).

O Metro Jornal faz uma seleção de pratos imperdíveis para quem quer se aventurar pela gastronomia e pelos sabores do mundo. Apertem os cintos para esta volta ao mundo em São Paulo!

Japonesa

No Aizomê (apenas com reserva)

Al. Fernão Cardim, 39 – Jardim Paulista

Menu Premium: almoço (R$ 68) e jantar (R$89)

Este destino é para quem gosta de japa. Preparações muito além de sushis em primorosas execuções da chef Telma Shiraishi. Para quem é de peixe cru, o sashimi Moriawase de sete fatias com Gohan e missoshiru. Ou peça o gyudon.

Moriawase de sete fatias com Gohan e missoshiru, no Aizomê / Divulgação

Italiana

No Cosí (apenas com reserva)

R. Barão de Tatui, 302 – Santa Cecília.

Menu Premium: almoço (R$ 68) e jantar (R$89)

Boa a ideia de juntar dos clássicos em um único prato: polpetone caprese com salada de rúcula.

Polpetone caprese com salada de rúcula, no Cosí / Divulgação

Belga

No Chez Vous

Av. Lavandisca, 395 – Moema

Menu RW: almoço (R$ 46,90) e jantar (R$ 58,90)

Você sabe o que se come na Bélgica? Esta é uma boa oportunidade para conhecer com o filet américain belga: steak tartare à moda belga servido com torradas de pão artesanal.

Filet américain belga, do Chez Vous / Divulgação

Argentina

No Corrientes 348 (apenas com reserva)

R. Comendador Miguel Calfat, 348 – Vila Olímpia e mais dois endereços

Menu Premium: jantar (R$ 89)

A sua praia é um bifão suculento? Experimente a brasa argentina, para variar o churrasco com o bife de chorizo: contra filé de 250g com papatasso – batatas fritas ao murro com orégano.

Bife de chorizo, no Corrientes 348 / Divulgação

Árabe

No Farabbud

Al. do Anapus, 1253 – Moema e mais um endereço

Menu RW: almoço (R$ 46,90) e jantar (R$ 58,90)

Falou em comida árabe, é logo o quibe que vêm à cabeça. Aqui, a versão de abóbora.

Quibe de abóbora, no Farabbud / Divulgação

Espanhola

No Torero Valese

Av. Horácio Lafer, 638 – Itaim Bibi

Menu +Plus: jantar (R$ 68)

Come-se muito bem na Espanha, e este menu representa! Lindeza o fideuá Mar & Terra (camarão, lula crocante, marisco do dia e chistorra com aioli verde)

Mar & Terra, no Torero Valese / Divulgação

Francesa

No La Casserole (apenas com reserva)

Largo do Arouche, 346 – República

Menu Premium: jantar (R$ 89)

Se optar pela França na sua viagem, o berço da gastronomia clássica, não deixe de provar a batata assada com pato confitado e molho de cogumelos.

Batata assada com pato confitado e molho de cogumelos, no La Casserole / Divulgação

Brasileira

No Bio por Alex Atala (apenas com reserva)

Av. Horácio Lafer, 38 – Itaim Bibi

Menu Premium: jantar (R$89)

Nunca foi numa casa do chef Alex Atala? Vá! E se já foi, repita, porque este menu está caprichado. Experimente o pirarucu com crosta de castanhas, molho de alho-poró com leite de coco e purê de pupunha.

Pirarucu com crosta de castanhas, molho de alho-poró com leite de coco e purê de pupunha, no Bio por Alex Atala / Divulgação

Surpresas, só no prato!

Algumas casas só servem o menu promocional com reserva, evite desencontros. Os menus do almoço e do jantar são diferentes, então, escolha o menu, confira endereço, e reserve pelo RestaurantWeek.com.br.