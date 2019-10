Recurso de multas em estradas já pode ser feito na web

Já é possível recorrer via internet de multas tomadas em estradas paulistas, pelo site ou aplicativo para celular do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).

No site www.der.sp.gov.br, o motorista deve acessar a aba Multas e Recursos no menu à esquerda e depois o botão Defesa de Autuação Online. No app DER Online (disponível na Apple Store e na Google Play Store), existe o botão específico também.

Para recorrer da multa, motorista deve anexar cópias de alguns documentos –no app, podem ser fotos tiradas com o celular: cópia da notificação da autuação ou do auto de infração, cópia da CNH ou documento que comprove a assinatura do requerente e cópia documento do veículo (CRLV).

Além do recurso da multa, é possível também indicar o condutor em infração em estradas via site ou app.