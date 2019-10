Quadrilha roubava carros de luxo em shoppings

Policiais investigavam o roubo de uma Mercedes A200, dois Hyundai Azera e um Ford Fusion em um shopping da cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, e o possível envolvimento de dois ex-funcionários do estacionamento do local.

Com mandado de busca, prenderam dois homens na zona leste de São Paulo, de 24 e 52 anos, e com eles foram apreendidos cartões do estacionamento do shopping, vários celulares e chips, painel de carro, pneus e outros objetos que ligam a dupla aos roubos.

A polícia apura agora como eram feitos os roubos e quem mais participava da operação.