ProUni: prazo para inscrição em bolsas remanescentes encerra nesta sexta

Estudantes de instituições privadas do ensino superior têm até esta sexta-feira (4) para se inscrever no ProUni (Programa Universidade para Todos) do segundo semestre de 2019. O prazo para as inscrições em bolsas remanescentes estava previsto para segunda-feira (30), mas foi prorrogado para hoje pelo MEC (Ministério da Educação). Ou seja, não perca sua última chance neste ano!

Os interessados devem acessar o site do ProUni e realizar um cadastro na plataforma, informando dados pessoais e socioeconômicos.

Veja também:

Restaurant Week traz volta ao mundo gastronômica para São Paulo; veja sugestões

Bolsonaro sanciona limite de gastos de campanha para eleição de 2020

As bolsas remanescentes são as que restaram das duas chamadas de aprovados e da lista de espera, seja por desistência dos candidatos ou falta de documentação.

Diferentemente da etapa inicial do processo seletivo, não haverá chamada ou nota de corte. A ocupação das bolsas será realizada por ordem de inscrição.

Para se inscrever, é necessário ter participado de pelo menos uma edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) desde 2010, com nota superior a 450 pontos e sem ter zerado a redação.

Além disso, professores da rede pública no efetivo exercício do magistério da educação básica, que não participaram do Enem, também podem se inscrever a bolsas de estudo em cursos de licenciatura.

Os selecionados deverão comprovar as informações do cadastro, comparecendo à instituição de ensino em dois dias úteis.

Para alunos não matriculados, o período de inscrições encerrou-se no dia 19 de agosto.