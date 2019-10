Ônibus por app tem circulação suspensa no ABC

Os ônibus de padrão rodoviário com viagens agendadas via aplicativo estão com a circulação suspensa por tempo indeterminado. Desde o dia 25 de setembro, os coletivos da linha 376E, da Metra, realizavam o trajeto no corredor ABD, entre o Terminal Metropolitano de São Bernardo e o bairro do Brooklyn, na zona sul de São Paulo, passando pelo município de Diadema.

De acordo com a prefeitura da capital, a linha não está credenciada na STM (Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo). Esse foi o principal motivo da suspensão. A administração também alegou que a atividade funcionava de forma clandestina.

Em nota, a Metra informou que a 376E “tem todas as autorizações para circular entre São Bernardo e São Paulo. Além disso, todos os veículos são novos e estão em perfeitas condições para operar”. A empresa também afirmou que espera uma explicação da Prefeitura de São Paulo para continuar com o serviço. “Não há data certa para o retorno, mas a previsão é que seja em breve”, diz outro trecho da nota. A UBus, empresa de tecnologia que desenvolveu o sistema e que dá nome ao aplicativo, também alegou que a Metra tem toda a documentação necessária para operar. “Fomos surpreendidos com a decisão”, diz a nota.

Inclusive, dois coletivos da linha foram apreendidos e proibidos de rodar pela fiscalização, um na segunda-feira e outra na terça.

Como funciona

Lembrando os famosos aplicativos de carona em veículos particulares, como Uber e 99 Táxi, os passageiros podem agendar o horário de embarque no coletivo em uma das 44 paradas do trajeto por meio de um aplicativo com download gratuito no Google Play Store (Android) e na App Store (iOS).

O preço de cada viagem, independente da distância, é de R$ 14,50. Apesar do preço elevado em comparação com outros coletivos intermunicipais, o UBus oferece diversas vantagens, como bancos confortáveis, escolha prévia do assento, Wi-Fi, tomadas USB e ar-condicionado.

O dispositivo permite que o pagamento seja feito em dinheiro em espécie, Cartão Bom e cartão de crédito. A ferramenta também possibilita que o passageiro possa ver em 360º o local de espera do veiculo.