Guerra entre facções criminosas provoca caos no Rio de Janeiro

Uma guerra entre facções criminosas rivais provoca caos na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, traficantes do morro do Chapadão tentaram invadir na noite de quinta (3) o Complexo da Pedreira, em Costa Barros.

Além do intenso confronto, que afetou a circulação dos trens e do metrô, quatro ônibus foram incendiados. Ouvintes da BandNews FM relataram que caminhões foram usados para bloquear o trânsito da avenida Pastor Martin Luther King, uma das principais da região.

Veja também:

Ônibus por app tem circulação suspensa no ABC

Feira do Empreendedor começa neste sábado em SP

Pessoas ficaram presas dentro do metrô. Por causa da intensa troca de tiros, o metrô precisou suspender temporariamente a circulação na estação Rubens Paiva. O ramal de Belford Roxo da Supervia também teve o serviço afetado pelos confrontos.

Segundo a Rio Ônibus, os coletivos incendiados faziam os trajetos: Pavuna – Bonsucesso, Pavuna – Méier e Cascadura – Pavuna.

Agentes do Batalhão de Operações Especiais, a tropa de elite da PM, foram acionados para reforçar o patrulhamento. O Bope também fez uma varredura no conjunto de comunidades.