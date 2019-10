Gangue usa jovens para invadir prédios em São Paulo

Uma quadrilha vem usando menores de idade para furtar apartamentos nas zonas sul e oeste de São Paulo. No último sábado, dois jovens, um deles de 15 anos, invadiram um condomínio no Morumbi e tentaram furtar um cofre. Para passar pelo porteiro, uma mulher ligou para a recepção do prédio informando que os rapazes iriam a um apartamento vazio no primeiro andar. Pelas câmeras de segurança, o funcionário viu que os dois foram para o 14o andar.

O porteiro ligou para o proprietário e ouviu que ninguém esperava visita. Ao tentar sair com os objetos furtados, os jovens foram impedidos por dois funcionários do condomínio. Na briga, um dos rapazes conseguiu fugir e o outro foi pego. Um carro aguardava do lado de fora para facilitar a fuga. O jovem detido foi conduzido pela PM ao 89º DP, onde o caso foi registrado, e encaminhado à Vara da Infância e Juventude. O segundo envolvido foi identificado, e o esclarecimento do caso, encaminhado à Promotoria da Vara da Infância e Juventude, com representação pela internação provisória do segundo menor.

Não foi o primeiro caso de invasão a prédio pela quadrilha. No dia 2 de junho, moradores de um prédio da Vila Nova Conceição contaram que os mesmos menores disseram ao porteiro que eram visitantes e furtaram objetos de um apartamento.