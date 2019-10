Feira do Empreendedor começa neste sábado em SP

O Sebrae-SP realiza entre sábado e terça-feira a edição de 2019 da Feira do Empreendedor, em São Paulo. A expectativa é receber 150 mil visitantes neste ano.

Com o tema “Empreender é para todos”, o evento ocupará uma área de 45 mil m². Segundo o Sebrae-SP, uma das novidades é a arena “Empreender é para todos”, que terá capacidade para 300 pessoas. O objetivo do espaço é mostrar a diversidade do empreendedorismo e expor diversos casos de sucesso.

Haverá também uma área dedicada exclusivamente ao empreendedorismo feminino. Outra novidade é o espaço destinado aos negócios em casa, pensado para pessoas que aproveitam a garagem, um quarto e a cozinha para empreender.

As lojas modelo também estão de volta. O público terá a oportunidade de conhecer o dia a dia de uma pizzaria e um pet shop.

FEIRA DO EMPREENDEDOR:

Pavilhão de Exposições do Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1029. De 5 a 8 de outubro, das 10h às 20h. Entrada gratuita. Informações: feiradoempreendedor.sebraesp.com.br ou 0800 570 0800