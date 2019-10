Brumadinho: Bombeiros encontram mais um corpo em meio à lama

Mais um corpo é encontrado em meio ao mar de lama da barragem da Vale em Brumadinho na manhã desta sexta-feira (4). De acordo com os bombeiros, o corpo estava a mais de quatro quilômetros de distância do local do rompimento, a cerca de um metro e meio de profundidade.

Os militares afirmam que o corpo está íntegro, com todos os membros, o que faz com que haja uma grande chance de ser de uma vítima que não havia sido identificada anteriormente. Entretanto, devido ao estágio de decomposição, não foi possível identificar se é uma mulher ou um homem.

Veja também:

Ministro do Turismo é indiciado pela PF por esquema de candidaturas laranjas

Procurador esfaqueia juíza em tribunal na avenida Paulista e cita Janot

Apesar disso, os números só podem ser atualizados depois de uma confirmação da Polícia Civil. Segundo os militares, eles vão esperar para saber se eventualmente este corpo já não tinha sido identificado por uma outra parte encontrada anteriormente. A intenção é evitar duplicidade nos números.

Dependendo do resultado da perícia da Policia Civil, pode subir para 251 o número de corpos localizados e identificados, já o número de desaparecidos pode cair para 19. Oficialmente, são 250 mortes confirmadas e outras 20 pessoas ainda estão desaparecidas.

Um total de 143 bombeiros militares atuam em Brumadinho nesta sexta, em 20 frentes de trabalho, com o auxílio de dois cães farejadores.