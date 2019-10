Azul lança serviço de stopover e mais voos no estado de São Paulo

A Azul Linhas Aéreas, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, anunciou nesta sexta-feira (4) o início do serviço de stopover em voos da companhia.

A partir de hoje, os passageiros que quiserem estender conexão, na ida ou volta de suas viagens domésticas e internacionais, poderão ficar em São Paulo por até três dias, sem custo adicional. O serviço de stopover está disponível no site da empresa e é oferecido nos aeroportos de Viracopos (Campinas), Guarulhos e Congonhas.

Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo

Para utilizar o stopover, o cliente deve selecionar o serviço na seção “Para sua viagem” e escolher seus voos. A taxa de embarque do aeroporto de parada é adicional. A única regra do serviço é que o embarque deve acontecer no mesmo terminal de parada.

No caso de agências de viagens, os agentes têm mais informações sobre o novo serviço no portal exclusivo da categoria.

Mais voos

A partir de 20 de novembro, os clientes da Azul de Ribeirão Preto e Bauru terão mais opções de voos diretos para chegarem até São Paulo.

A Azul já adicionou mais de 300 voos semanais a partir de São Paulo desde o início do programa São Paulo Pra Todos e continuará ampliando a sua presença em São Paulo. Nos próximos meses, cerca de 50 frequências semanais adicionais programadas para novembro e dezembro estarão à venda nos canais de relacionamento da companhia. Os destinos são: Florianópolis, Salvador, Recife, Brasília, Curitiba, Cuiabá e Vitória, além de Araçatuba, Natal e Aracaju a partir de Viracopos, em Campinas.

Ainda, a partir de 27 de outubro, a companhia pretende retornar suas operações em Araraquara.