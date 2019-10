Alunos ficam ‘zens’ com meditação em escola de São Paulo

Manter os alunos calmos em sala de aula é um desafio para muitos professores. A EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Professor Leão Machado, na Vila Liviero (zona sul), encontrou na meditação, há um ano, sua forma levar cerca de 800 alunos ao estado “zen”. O Metro Jornal foi conhecer os resultados.

“O projeto Leão Zen surgiu de um treinamento que a escola recebeu sobre meditação e atenção plena e que decidimos introduzir com alunos”, afirma Patrícia Gonçalves Bezerra, assistente de direção da escola.

A meditação começa após três badalos de um sino pin, usado como técnica. “Ele emite um som que acalma. No primeiro toque, fazem silêncio; no segundo, corrigem postura; e, no terceiro, fecham os olhos”, iniciando a meditação, que dura até cinco minutos.

“Você aprende a silenciar e a respirar, o que vai te acalmando”, diz a assistente, que afirma que a técnica tem surtido efeitos positivos. “Percebemos maior concentração nas aulas, o que também reduziu a violência na escola”.

Os alunos aprovam e utilizam o método no pátio e em sala de aula, inclusive em dias de provas. “A gente faz antes das provas e ficamos menos nervosos”, diz Ana Beatriz Reggio, 12 anos.

Emily Larissa Faria da Silva, 12 anos, gosta tanto que resolveu levar a prática para dentro de casa. “Eu também faço com minha mãe quando ela chega estressada do trabalho. Fazemos e isso ajuda”, afirma.

Enquanto Ronald Pereira de Souza, 13 anos, acha meditar “fundamental para aprender”, Arthur de Santana Ragasse, 12 anos, diz ser “importante para a vida”.

Árvore da gratidão

Foi montada uma árvore na parede do pátio que, segundo Patrícia Bezerra, simboliza gratidão, um dos ensinamentos da meditação.

“A árvore só tem galhos porque cada aluno vai colocar sua folha com frases de gratidão aprendidas”, diz.

Segundo a assistente, tudo é um processo. “Sei que ninguém vai ficar ‘zen’ 24 horas por dia, mas ensinamos que podemos voltar ao estado. Esse foi o caminho que encontramos.”