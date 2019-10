Umidade vai a 20% e qualidade do ar fica ruim em São Paulo

Ontem, a cidade ficou em estado de atenção para a baixa umidade e alguns pontos chegaram até a registrar menos de 20% de umidade, como Pirituba (zona norte), que teve 19,1% segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) –o ideal para a saúde é 60%, de acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Esse tempo seco dificulta a dispersão de poluentes e impacta na qualidade do ar. A Cetesb mensurou ontem a qualidade como muito ruim no Pico do Jaraguá e Santana (zona norte), Mooca e Itaquera (zona leste), Cidade Universitária (zona oeste) e Ibirapuera (zona sul). E o clima seco e quente deve ficar até amanhã.

Hoje a mínima deve ser de 17ºC, enquanto a máxima deve ser 29ºC, com tempo fica seco e chuva isolada. Amanhã, a mínima cai para 14ºC e a máxima sobe para 31ºC. No sábado, a temperatura fica entre 17ºC e 33ºC, com possibilidade de pancadas de chuva, assim como no domingo, que fica entre 16ºC e 25ºC.