Remédio de alto custo poderá ser retirado no Atende Fácil de São Caetano

Os moradores de São Caetano que utilizam remédios de alto custo agora poderão retirá-los bem mais perto de casa. Foi inaugurada ontem a FME (Farmácia de Medicamentos Especializados) no Atende Fácil da cidade, no Centro.

Atualmente, os pacientes que moram no município precisam se deslocar até o Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, para retirar os remédios. São frequentes as reclamações de filas grandes e demora no atendimento.

De acordo com o governo estadual, a partir desta semana os moradores já poderão protocolar a solicitação do serviço para utilizar a farmácia da cidade ou o pedido de renovação.

Veja também:

Aplicativos de carona têm até o fim do mês para melhorar segurança de motoristas

Parecer da Câmara prevê instalação de chip de rádio em celulares

Os protocolos que autorizam a distribuição dos medicamentos possuem duração de três meses. Por isso, quem está em atendimento no Mário Covas deve concluir a retirada no hospital e depois migrar para a farmácia de São Caetano.

A expectativa do estado é que todos os pacientes da cidade estejam cadastrados no Atende Fácil do município até dezembro. O local vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 18h, e sábado, das 8h às 12h.

A instalação da unidade em São Caetano foi o segundo passo do projeto de descentralização da entrega de medicamentos de alto custo no ABC, feito pelo governo estadual. A primeira ação ocorreu em maio, quando um novo ponto de atendimento no Poupatempo de São Bernardo foi inaugurado.