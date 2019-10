Minhocão: TJ-SP derruba liminar que barrava parque

O Órgão Especial do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) derrubou nesta quarta-feira liminar concedida em junho que impedia a implantação do parque Minhocão, com a desativação gradativa do elevado João Goulart.

O parque é alvo de ação direta de inconstitucionalidade da Procuradoria Geral de Justiça, que argumentava, entre outros, a falta de estudos de impacto no trânsito, tese acolhida pelo desembargador Salles Rossi, que dera a liminar.

Na defesa apresentada, a Prefeitura de São Paulo mostrou avaliações feitas pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) em relação ao trânsito na região.