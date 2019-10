Fábrica de Cultura começará a funcionar em junho de 2020

A Fábrica de Cultura de São Bernardo tem previsão para iniciar as atividades na metade do ano que vem. O governador João Doria e o prefeito Orlando Morando oficializaram o início das obras em evento realizado na quarta-feira (2).

As intervenções no prédio, que já está 60% concluído devido ao projeto inicial, devem durar cerca de cinco meses. O local será administrado pelo governo estadual, que lançará chamamento público para a contratação da OS (Organização Social) que executará os projetos culturais do espaço. Os procedimentos devem ser finalizados em junho de 2020.

Inicialmente, o prédio iria abrigar o Museu do Trabalho e do Trabalhador. No entanto, as obras foram paralisadas em dezembro de 2016 por conta de uma denúncia de irregularidades.

