Esclareça suas dúvidas sobre o Bilhete Único

Assessor técnico da SPTrans, Aécio Souza, tirou dúvidas de ouvintes da rádio BandNews FM sobre as mudanças no bilhete único.

Desde ontem, créditos do tipo comum superiores a

R$ 43 em cartões emitidos antes de 2014 não são aceitos.

O que acontece com a quem não conseguiu passar o cartão?

Se o usuário tinha um cartão emitido antes de 2014 ou um anônimo com um saldo maior que R$ 43 do tipo comum, ele não foi aceito pela catraca.

Essa regra vale para 3 tipos de cartões. No verso dos cartões tem um número. À esquerda aparece um código: ele pode ser 52, 59, 110 ou 100. Quando é 52, 59 ou 110, são cartões alvo dessa campanha. Os cartões tipo 100 não foram alvos.

Os créditos são passados automaticamente?

Quando o usuário tem essa situação, ele deve entrar no site da SPTrans para obter um cartão novo personalizado. Ele dá o direito de armazenar até R$ 430 em créditos comuns ou R$ 860 no vale- transporte. Na sequência ele vai a um posto da SPTrans e retira um cartão novo. O saldo que tinha naquele cartão velho será transferido em até três dias. Os cartões que estão com a restrição não estão bloqueados, só estão com uma restrição de R$ 43.

Há cobrança de taxa pelo novo cartão personalizado?

Se ele levar o cartão antigo, não será cobrada taxa nenhuma, porque o processo foi pedido pela SPTrans. Mas, se não deixar o cartão, terá que pagar R$ 30,10, equivalente a sete tarifas [valor cobrado na emissão de segunda via].

Tenho um cartão com créditos de vale-transporte, ele é bem antigo, mas fiz o cartão novo. Posso transferir os créditos de um cartão para o outro?

Os créditos em vale-transporte que estão no cartão o antigo podem ser usados normalmente até acabar. Não tem nenhuma restrição para créditos de vale-transporte. Essa medida só vale para crédito do tipo comum. A gente inclusive pede que nenhum usuário de vale-transporte compareça aos postos para fazer essas trocas.