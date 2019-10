Caminhão bate em poste e trava pista de via importante em Pinheiros

A avenida Pedroso de Morais amanheceu com a pista da esquerda totalmente bloqueada a partir da rua Padre Garcia Velho, em Pinheiros, zona oeste, nesta quinta-feira (3). De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), um caminhão colidiu com um poste no local.

Apesar do acidente, ninguém ficou ferido e o desvio é feito para a pista da direita da via, que liga a praça Panamericana à avenida Rebouças. Há lentidão na aproximação da ocorrência.

Veja fotos do acidente: