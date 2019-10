Previsão do Tempo: sem mudanças, São Paulo continua quente e seca nesta quinta-feira

O tempo continua bastante similar ao restante da semana nesta quinta-feira (3).

O dia começa com termômetros reduzidos, aos 18ºC. As temperaturas esquentam rapidamente, porém, chegando aos 32ºC durante a tarde. O calor pode ainda ultrapassar esta marca.

LEIA MAIS:

Senado conclui votação da Previdência com rejeição de destaques

Os créditos do meu Bilhete Único sem identificação estão bloqueados; o que fazer?

Durante os momentos mais quentes, a umidade do ar atinge taxa abaixo de 30% – valor considerado limite para o que seria ideal à saúde humana.

O fim do dia, no entanto, traz a aproximação tímida de uma frente fria de fraca atividade, que ajuda a aumentar a nebulosidade no céu, porém não provoca chuvas.

A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.