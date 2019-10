Lava Jato: Esquema de propinas dentro da Receita Federal é alvo da PF

A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram na manhã desta quarta-feira (2) a Operação Armadeira, um desdobramento da Lava Jato, no Rio de Janeiro.

A ação ocorre com apoio do Ministério da Fazenda e da Receita Federal e o objetivo é desarticular uma quadrilha que teria atuação dentro da própria Receita Federal.

A investigação teve início com base em uma delação. Um colaborador da Lava Jato afirmou ter recebido proposta de propina de um servidor da Receita para que ele não fosse autuado em procedimento fiscal. As investigações apontaram, ainda, a existência do uso de informações privilegiadas para beneficiar terceiros e de patrimônio dissimulado.

Ao todo são 39 mandados de busca e apreensão, 5 mandados de prisão temporária e 9 mandados de prisão preventiva, todos expedidos pelo juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. O primeiro preso já chegou a sede da Polícia Federal, na zona portuária: Leônidas Pereira Quaresma, ex-auditor da Receita.

Os suspeitos de integrarem a quadrilha e alvos da ação desta terça são:

Prisão temporária

Leônidas Pereira Quaresma

João Batista da Silva

Fábio dos Santos Cury

Alexandre Ferrari Araujo

Fernando Barbosa

Prisão preventiva