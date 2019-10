Falta de recall vai aparecer no documento do motorista

Motoristas que não atenderem às campanhas de recalls de veículos no prazo de um ano, a contar pela data de comunicação, terão a informação anotada no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) quando houver novo licenciamento. A regra consta em uma portaria dos ministérios da Infraestrutura e Justiça que entrou em vigor ontem.

Por meio do aplicativo SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), idealizado pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito), os proprietários de veículos que necessitarem de reparos receberão uma notificação no celular. Além disso, aqueles que possuírem cadastro atualizado no Portal de Serviços do Denatran (portalservicos.denatran.serpro.gov.br) serão avisados pelo email.

Quando o conserto for realizado, os fornecedores terão que informar o Sistema Renavam sobre o atendimento em até 15 dias após o reparo. Também deverão entregar ao consumidor um comprovante. Não existe prazo máximo para comparecer a um recall.