Estado autoriza início das obras da Fábrica de Cultura em São Bernardo

O governador João Doria vai assinar nesta quarta-feira a ordem de serviço para início das obras da Fábrica de Cultura de São Bernardo, no Centro. O projeto inicial, do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), tinha como finalidade construir no local o Museu do Trabalho e do Trabalhador, que ficou apelidado como “Museu do Lula” pelos adversários políticos do petista, devido à proximidade do tema do espaço com a atuação do ex-presidente na cidade.

De acordo com informações da Prefeitura de São Bernardo, as intervenções no espaço cultural devem começar amanhã. Ainda de acordo com a administração municipal, o equipamento vai ser finalizado pela empresa Harus Construções. O contrato é válido por cinco meses. Portanto, a expectativa é que as obras terminem em março de 2020. O prédio será administrado pelo governo estadual, que lançará chamamento público para a contratação da OS (Organização Social) que executará os projetos culturais do espaço.

No total, foram liberados R$ 25,5 milhões para a construção do espaço. Cerca de R$ 21 milhões investidos no início projeto inicial, quando as obras foram interrompidas com 60% do prédio concluído, e R$ 4,5 milhões do contrato atual.

Histórico

O projeto de construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador foi iniciado em 2012, no local em que funcionava o antigo Mercado Municipal de São Bernardo. A promessa era de concluir as obras no início de 2013, o que não ocorreu devido aos diversos atrasos por conta de problemas com o antigo Ministério da Cultura.

Em 2016, a obra tornou-se alvo da Operação Hefesta, deflagrada pela Polícia Federal, MPF (Ministério Público Federal) e CGU (Controladoria-Geral da União). De acordo com o MPF, houve fraudes e desvios de pelo menos R$ 7,9 milhões durante a construção do prédio. A antiga gestão negou as acusações.

A atual administração municipal, sob comando do prefeito Orlando Morando (PSDB), conseguiu em 2017 um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), que permitiu a mudança do projeto original. A autorização final da Justiça, que liberou de vez a Fábrica de Cultura, veio no mês passado.

Equipamento cultural será o 2º do ABC

A Fábrica de Cultura de São Bernardo será a segunda da região e a 12ª do estado de São Paulo. A cidade de Diadema inaugurou uma unidade do equipamento cultural no ano passado, também em parceria com o governo estadual. A unidade de São Bernardo deverá funcionar nos mesmos moldes da instalada na cidade vizinha.

A Fábrica de Cultura de Diadema conta com biblioteca e espaços para promover eventos e cursos em diversas áreas da arte, como teatro, música, circo e dança. O local também possui refeitório e vestiários.

O espaço foi entregue em março de 2018, mas começou a funcionar somente em novembro. O atraso ocorreu porque a secretaria de Cultura do estado estava com o processo de contratação da OS (Organização Social) que administra o espaço em andamento mesmo após o prédio ser inaugurado.

As outras unidades do projeto estadual estão localizadas em diversos bairros de São Paulo, como Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Capão Redondo, entre outros.