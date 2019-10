Defesa Civil decreta estado de atenção para baixa umidade em São Paulo

Com o forte calor que atinge São Paulo nesta quarta-feira, com termômetros marcando até 33º C e umidade do ar em torno de 30%, a Defesa Civil decretou estado de atenção para baixa umidade na Capital.

No final da tarde desta quarta-feira a quantidade de nuvens deve aumentar sobre a cidade, mas não há previsão de chuva em toda região metropolitana.

De acordo com a Organização Municipal de Saúde (OMS), o índice de umidade ideal para a saúde é de 60%.

O tempo seco dificulta a dispersão de poluentes, favorece a formação e propagação de queimadas e impacta diretamente na qualidade do ar.