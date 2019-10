Bolsonaro recebe representante do papa em Brasília nesta quarta-feira

O presidente Jair Bolsonaro recebe nesta quarta-feira (2) o núncio apostólico Giovanni d'Aniello, representante do papa Francisco no Brasil, a quatro dias do início do Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, que começa no próximo domingo (6), no Vaticano. O encontro ocorrerá às 17h (horário local), no Palácio do Planalto, em Brasília, informou a assessoria de imprensa do governo. No entanto, a pauta a ser debatida não foi revelada.

LEIA MAIS:

Câmara convida Janot para esclarecer declarações sobre Gilmar

‘MP deve ser atuante, mas responsável’, defende Augusto Aras na posse como PGR

A reunião acontece em meio às "preocupações" da equipe de Bolsonaro, o que já foi admitido, em mais de uma ocasião, pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. De acordo com o político, a cúpula convocada pelo líder argentino é considerada uma forma de "interferência" estrangeira nas questões que afetam a "soberania brasileira".

Além disso, o evento também enfrenta resistência no clero ultraconservador, que é cético quanto ao aquecimento global e critica a atenção dada pelo papa Francisco a temas ambientais. Na última segunda-feira (30), cardeais brasileiros realizaram um ato ecumênico na Catedral da Sé, em São Paulo, em apoio ao Sínodo.

O evento reuniu os cardeais Odilo Scherer, arcebispo da capital paulista, e Cláudio Hummes, escolhido pelo Papa como relator do Sínodo e responsável por coordenar os debates prévios. "A situação na Amazônia é grave. Estamos passando por uma grave crise socioambiental. O Sínodo não está fechado, e é uma oportunidade para pensar nos grandes problemas da humanidade", afirmou Hummes em seu discurso.

O Sínodo, que começa no próximo dia 6 de outubro, discutirá novas formas de evangelização na Amazônia, mas também deve produzir um forte discurso em defesa da preservação do meio ambiente, no momento em que o Brasil é questionado no cenário internacional por causa dos incêndios na floresta.