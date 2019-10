Santo André começa a construir UPA; São Caetano reinaugura UBS

A Prefeitura de Santo André começou na segunda-feira a construção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Luzita. A nova unidade vai substituir o antigo PA (Pronto Atendimento).

Sem informar prazo para entrega, a prefeitura disse que após a conclusão da obra, que recebeu investimento de R$ 5 milhões, a UPA terá sistema informatizado, sala de classificação de risco, consultório odontológico e ampliação de consultórios médicos e leitos.

Transtornos temporários

Segundo a prefeitura, o atendimento no PA não será interrompido durante a construção da UPA, mas as internações deixarão de ser feitas na ala vermelha e amarela, locais onde as obras terão início.

Os pacientes serão encaminhados às UPAs Perimetral e Jardim Santo André, onde, ainda segundo a prefeitura, as equipes foram reforçadas

São Caetano

Foi reinaugurada, no sábado, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Dolores Massei, no bairro São José. A UBS ganhou dois consultórios e um de odontologia.

Entre os serviços do local estão coleta de sangue, ginecologia, pediatria, eletrocardiograma e papanicolau. A UBS ganhou uma van adaptada e melhorias na estrutura, como climatização e acessibilidade.