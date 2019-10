Previsão do Tempo: baixa umidade e calor de 33ºC imperam em São Paulo na quarta-feira

O tempo em São Paulo será intensificado na quarta-feira (2), e o paulistano pode esperar ainda mais calor, e ainda menos umidade no ar.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão de meteorologia na Prefeitura de São Paulo, atribui a mudança no tempo a uma massa de ar seco que ganha força sobre o interior do Brasil. Com ela, a qualidade do ar diminui, ao passo que as temperaturas sobem.

As mínimas previstas para o dia são em torno dos 17ºC, enquanto a máxima pode superar os 33ºC nesta quarta-feira.

Enquanto isso, nas horas mais quentes, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%. Estas condições dificultam a dispersão de poluentes e favorecem a formação de queimadas, segundo o CGE.