Preço médio da gasolina volta a subir nos postos

O preço médio da gasolina subiu pela terceira semana seguida nos postos do país. Segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo), na última semana, a alta foi de 1,18%, ou R$ 0,05, para R$ 4,368.

O aumento acontece após reajustes de preços feitos pela Petrobras nas refinarias – reflexo da volatilidade do preço internacional dos barris de petróleo, devido ao ataque a instalações petrolíferas na Arábia Saudita, em 15 de setembro. Na última sexta-feira, a estatal anunciou uma elevação no preço de 2,5%, a terceira no mês de setembro.

“Esse posicionamento da Petrobras está correto porque é a nova forma de acompanhar os preços do petróleo, mas ela também pode rever para baixo no horizonte inferior a 30 dias”, afirma o economista André Braz, da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

Segundo a ANP, na última semana, o preço médio do etanol subiu R$ 0,027 nas bombas, ou 0,95%, para uma média de R$ 2,870 por litro. METRO e Rádio Bandeirantes