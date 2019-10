Outubro Rosa: Ônibus pintado em São Paulo conscientiza sobre câncer de mama

O mês iniciado nesta terça-feira (1º) marca as campanhas do Outubro Rosa, que conscientizam sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Uma ação, realizada pela SPTrans, vai levar um ônibus rosa para as ruas da zona oeste de São Paulo.

A ação terá um veículo, que vai operar em diferentes linhas em cada dia do mês. Ele tem a parte inferior pintada de rosa, com um laço da mesma cor e as mensagens “Outubro Rosa” e “Previna para viver, cuide para vencer”.

Dentro do coletivo, serão distribuídos laços e panfletos informativos sobre a campanha de conscientização. O ônibus é operado pela empresa Transcap e tem o prefixo 86.667.

Confira a programação do ônibus municipal do Outubro Rosa: