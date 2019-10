Morte do ator Rafael Miguel é reconstituída pela polícia nesta terça em São Paulo

A morte do ator Rafael Miguel e dos pais dele no dia 9 de junho, na zona sul de São Paulo, será reconstituída às 10h desta terça-feira (1º).

Quase quatro meses após o crime, o assassino Paulo Cupertino está foragido e a polícia avançou pouco nas investigações. O homem não aceitava o namoro da filha, Isabela Tibcherani, com o ator.

No dia dos assassinatos, Isabela estava com o namorado num parque e não atendeu mais de 10 ligações feitas pelo pai. Rafael e seus pais decidiram levar a jovem para casa, na estrada do Alvarenga, bairro da Pedreira, e foram recebidos a tiros.

Câmeras de segurança flagraram Cupertino fugindo num carro vermelho e, desde então, ele nunca mais foi visto.